"Riesige Defizite": Dardai mit scharfer Kritik

Nach 2:5 in Köln: Dardai übt Kritik © AFP/SID/Christof STACHE

Nach dem Debakel beim 1. FC Köln hat Pal Dardai scharfe Kritik an seinen Spielern bei Hertha BSC geübt. "Mit unseren Zweikampfwerten kommen wir nicht weiter in der Bundesliga. Wir können nur gemeinsam verteidigen, wenn die Abstände zu groß sind, schaffen wir es nicht. Wir haben nicht die Schnelligkeit, nicht die Zweikampfführung", sagte der Trainer des Tabellenletzten nach dem 2:5 (2:3) in der Fußball-Bundesliga.