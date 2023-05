Pep Guardiolas ungewöhnliches Problem vor City-Showdown mit Real Madrid

Weil der ESC am Samstag in Liverpool stattfindet, muss ManCity für das Spiel beim FC Everton, der ebenfalls in Liverpool beheimatet ist, auf den Sonntag ausweichen. Guardiola hat daher einen Tag weniger Zeit, um sein Team für das Halbfinal-Showdown in der Königsklasse einzustellen. Das Hinspiel endete 1:1.