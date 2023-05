Bundesliga: 1. FC Köln – Hertha BSC, 5:2 (3:2)

Die 50.000 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Davie Selke brachte Köln bereits in der achten Minute in Front. Ein frühes Ende hatte das Spiel für Filip Uremovic von der Hertha, der in der zwölften Minute vom Platz musste und von Agustin Rogel ersetzt wurde. Für das erste Tor der Elf von Coach Pal Dardai war Lucas Tousart verantwortlich, der in der 18. Minute das 1:1 besorgte. Nach nur 24 Minuten verließ Selke vom 1. FC Köln das Feld, Steffen Tigges kam in die Partie. Das 2:1 von Hertha BSC bejubelte Stevan Jovetic (33.). Innerhalb weniger Minuten trafen Timo Hübers (39.) und Ellyes Skhiri (43.). Damit bewies der FC nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Zur Pause wusste das Team von Coach Steffen Baumgart eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In Durchgang zwei lief Jan Thielmann anstelle von Eric Martel für das Heimteam auf. Gleich drei Wechsel nahm die Hertha in der 61. Minute vor. Marton Dardai, Marvin Plattenhardt und Florian Niederlechner verließen das Feld für Suat Serdar, Maximilian Mittelstädt und Jessic Ngankam. Für den nächsten Erfolgsmoment von Köln sorgte Hübers (69.), ehe Denis Huseinbasic das 5:2 markierte (81.). Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Steffen Baumgart, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Huseinbasic und Luca Kilian kamen für Florian Kainz und Kingsley Schindler ins Spiel (70.). Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Jablonski (Bremen) gewann der 1. FC Köln gegen Hertha BSC.