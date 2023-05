Torspektakel in Köln! Desolate Hertha taumelt Abstieg entgegen

Die Mannschaft von Trainer Pal Dardai verlor am 32. Spieltag ein wildes und turbulentes Spiel beim 1. FC Köln 2:5 (2:3) und schwebt als Tabellenletzter in höchster Gefahr. „Katastrophe, gebrauchter Tag heute, verdient verloren, absolutes Scheiß-Gefühl“, fasste Herthas Florian Niederlechner die Partie bei DAZN treffend zusammen.

Hertha verspielt Führung

Die Kölner, deren Trainer Steffen Baumgart in der Bundesliga zum 100. Mal an der Seitenlinie stand, hätten noch deutlich öfter treffen können, Gäste-Torhüter Oliver Christensen rettete aber mehrfach stark. Für Hertha waren Lucas Tousart (18.) und Stevan Jovetic (33.) erfolgreich.

Köln vergibt Chancen en masse

Köln riss in der Folge die Kontrolle an sich, ließ aber viele Chancen ungenutzt - oder scheiterte an Christensen, der unter anderem gegen Kingsley Schindler (26.) rettete. Mitten in dieser Kölner Drangphase verwertete Jovetic einen Konter zur überraschenden Führung, die Hertha aber keine Sicherheit brachte.