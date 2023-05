3. Liga: FC Ingolstadt 04 – MSV Duisburg, 2:0 (1:0)

Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Tim Civeja mit dem 1:0 für das Team von Trainer Michael Köllner zur Stelle (41.). Zur Pause war Ingolstadt im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Torsten Ziegner von den Zebras nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Niclas Stierlin blieb in der Kabine, für ihn kam Marvin Ajani. Die Fans des FC Ingolstadt 04 unter den 3.730 Zuschauern durften sich über den Treffer von Patrick Schmidt aus der 58. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. In der 63. Minute änderte Torsten Ziegner das Personal und brachte Jonas Michelbrink und Julian Hettwer mit einem Doppelwechsel für Alaa Bakir und Joshua Bitter auf den Platz. Mit Civeja und Moussa Doumbouya nahm Michael Köllner in der 63. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Felix Keidel und Valmir Sulejmani. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Fuchs (Bergisch Gladbach) siegte der FCI gegen Duisburg.