2. Liga: SV Sandhausen – FC Hansa Rostock, 1:2 (0:2)

Für den Führungstreffer von Rostock zeichnete Nils Fröling verantwortlich (17.). In der 37. Minute verwandelte Kai Pröger dann einen Elfmeter für die Mannschaft von Coach Alois Schwartz zum 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der Halbzeit nahm Sandhausen gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Franck Evina und Abu-Bekir El-Zein für Arne Sicker und Merveille Papela auf dem Platz. Vor 7.013 Zuschauern bescherte der Treffer von Janik Bachmann nach 54 Minuten dem Team von Coach Gerhard Kleppinger den Anschluss. In der 63. Minute stellte Alois Schwartz um und schickte in einem Doppelwechsel Morris Schröter und John Verhoek für Fröling und Lukas Hinterseer auf den Rasen. Mit Pröger und Dennis Dressel nahm Alois Schwartz in der 92. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von John-Patrick Strauß und Frederic Ananou. Obwohl FC Hansa Rostock nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SV Sandhausen zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.