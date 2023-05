2. Liga: 1. FC Magdeburg – 1. FC Nürnberg, 2:2 (1:0)

Jannes Horn war vor 26.305 Zuschauern an diesem Tag nicht unbedingt mit Fortuna im Bunde: Er überwand seinen eigenen Torhüter unglücklich zum 0:1 (34.). Mit einem Tor Vorsprung für den 1. FC Magdeburg ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Das Heimteam musste den Treffer von Felix Lohkemper zum 1:1 hinnehmen (54.). Mit einem Doppelwechsel wollte Magdeburg frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Christian Titz Jamie Lawrence und Moritz Kwarteng für Cristiano Piccini und Mo El Hankouri auf den Platz (63.). Jason Ceka beförderte das Leder zum 2:1 des 1. FC Magdeburg in die Maschen (68.). Dieter Hecking wollte Nürnberg zu einem Ruck bewegen und so sollten Johannes Geis und Lukas Schleimer eingewechselt für Florian Flick und Jens Castrop neue Impulse setzen (76.). In der 81. Minute sicherte Lohkemper seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Mit Mats Möller Daehli und Kwadwo Duah nahm Dieter Hecking in der 91. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Pascal Köpke und Can Uzun. Der 1. FC Nürnberg wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Magdeburg die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.