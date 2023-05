Medien: Brady vor Einstieg bei den Las Vegas Raiders

Quarterback-Legende Tom Brady steht nach Medienberichten in den USA vor einem Investment in die Las Vegas Raiders.

New York (SID) - Quarterback-Legende Tom Brady steht nach Medienberichten in den USA vor einem Investment in die Las Vegas Raiders. Der siebenmalige Super-Bowl-Champion soll laut ESPN und NFL Network bei der Franchise aus dem US-Bundesstaat Nevada einsteigen, allerdings als „stiller Teilhaber“ - in die Football-Belange soll sich Brady nicht einmischen.