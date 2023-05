Magdeburg gerettet, Hansa nah dran - Sandhausen im Keller

Sandhausen blickt dem Abstieg in Liga 3 entgegen © IMAGO/Oliver Zimmermann/IMAGO/Oliver Zimmermann/SID/IMAGO/Oliver Zimmermann

Der 1. FC Magdeburg macht alles klar, Hansa Rostock ist fast gerettet - in Sandhausen schwindet im Abstiegskampf der 2. Bundesliga die Hoffnung.

Der 1. FC Magdeburg macht alles klar, Hansa Rostock ist fast gerettet - in Sandhausen dagegen schwindet im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga die Hoffnung. Magdeburg holte zum Auftakt des 32. Spieltags gegen den 1. FC Nürnberg ein 2:2 (1:0) und kann mit nun 40 Punkten auch rechnerisch nicht mehr in die Abstiegszone rutschen.

Der FC Hansa gewann beim SV Sandhausen mit 2:1 (2:0) und setzte sich mit nun 37 Punkten weit ab - an der Ostsee könnte der Klassenerhalt schon am Sonntag perfekt sein. Nürnberg dagegen steht mit 35 Punkten auf Rang 15 weiter direkt über dem Strich. Arminia Bielefeld (30) auf dem Relegationsplatz und auch Jahn Regensburg (28) könnten am Wochenende wieder näher kommen. Sie könnten zudem das Schlusslicht Sandhausen (28) distanzieren.