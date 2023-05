Medien: Nagelsmann wird nicht Tottenham-Coach

Julian Nagelsmann wird nach übereinstimmenden Medienberichten in England nicht Trainer beim Premier-League-Klub Tottenham Hotspur.

Julian Nagelsmann wird nach übereinstimmenden Medienberichten in England nicht Trainer beim Premier-League-Klub Tottenham Hotspur. Das berichteten am Freitagabend unter anderem Sky und BBC. Der 35-Jährige galt seit seiner überraschenden Entlassung beim FC Bayern München als Wunschlösung der Nordlondoner, die nach einer turbulenten Saison mit drei Trainern um den Einzug in den europäischen Wettbewerb zittern.