Tragödie! Amateur-Fußballer kollabiert nach Auswechslung - Tod von 33 Jahre altem Familienvater im Krankenhaus

Am Mittwochabend verstarb ein 33 Jahre alter Fußballspieler bei einem Amateurspiel © Imago

Tiefe Trauer um einen Amateurfußballer in Nordvorpommern: Ein 33-Jähriger bricht nach seiner Auswechslung zusammen und verstirbt kurz danach im Krankenhaus.

Tragödie in der Freizeitliga Nordvorpommern!

Ein 33 Jahre alter Hobby-Fußballer ist unmittelbar nach einem Spiel seines Klubs in der Gemeinde Kenz-Küstrow im Westen des Kreises Vorpommern-Rügen verstorben.

Wie die Ostsee Zeitung berichtete, war der für die SG Einheit Kenz aktive Mann am vergangenen Mittwoch im Duell mit dem Ribnitzer SV in der 17. Minute ausgewechselt und kurz danach am Spieldfeldrand kollabiert.