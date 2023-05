Eishockey-WM: Fehlstart für Titelverteidiger Finnland

Titelverteidiger Finnland hat einen Fehlstart in seine zweite Heim-WM in Folge hingelegt. Gegen die USA setzt es eine klare Niederlage.

Titelverteidiger Finnland hat einen Fehlstart in seine zweite Heim-WM in Folge hingelegt. Der Olympiasieger, der bei den letzten drei Weltmeisterschaften zweimal Gold und einmal Silber gewonnen hatte, verlor im Auftaktspiel der Gruppe A gegen die USA 1:4 (1:0, 0:1, 0:3).

Am Samstag (19.20 Uhr live im TV auf SPORT1) ist das Team um Stanley-Cup-Sieger Mikko Rantanen zweiter Vorrundengegner der deutschen Nationalmannschaft. In der Gruppe B in Riga bezwang der zwölfmalige Weltmeister Tschechien den Olympiadritten Slowakei mit 3:2 (3:2, 0:0, 0:0).