Eishockey-WM: DEB mit Seider und Wissmann gegen Schweden

NHL-Jungstar Moritz Seider verstärkt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland und Lettland schon im Auftaktspiel. Der NHL-Jungstar von den Detroit Red Wings steht ebenso am Freitagabend (19.20 Uhr MESZ/Sport1 und MagentaSport) im Team von Bundestrainer Harold Kreis wie AHL-Verteidiger Kai Wissmann. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) zwei Stunden vor Spielbeginn bekannt.

Seider, vor einem Jahr als bester Rookie der NHL ausgezeichnet, war am Montag in München zum deutschen Team gestoßen. Wissmann war am Mittwoch nach dem Play-off-Aus mit den Providence Bruins aus den USA eingeflogen.