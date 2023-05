Anzeige

"Werden für unseren Erfolg bestraft" - Telekom Baskets Bonn klagen trotz Hammer-Saison Bonn trifft Last des Erfolges

SID

In einer bislang nahezu perfekten Saison winken den Telekom Baskets Bonn gleich zwei Titel. Dass direkt vor den BBL-Playoffs das Final Four der Champions League ansteht, gefällt dem Team aber mitnichten.

Sechs Tage Malaga, das klingt erstmal gut. Doch die Telekom Baskets Bonn sind nicht im schönen Andalusien, um noch einmal abzuschalten, bevor es in den Playoffs der Bundesliga heiß wird.

Es geht dort am Wochenende beim Final Four um den Titel in der Basketball Champions League, eine große Chance - und ein Problem.

„Wir werden bestraft für unseren Erfolg“, sagte Trainer Tuomas Iisalo, der sein Team in einer bislang bemerkenswerten Saison von Sieg zu Sieg führte, zuletzt bei MagentaSport zum Terminkonflikt. Die Situation sei „natürlich etwas enttäuschend, weil wir dem ganzen deutschen Basketball einen Gefallen tun“.

Bonn hofft auf den ersten Titel

Viel steht auf dem Spiel, Bonn ist bisher vergeblich einem Titel hinterhergejagt. Fünfmal waren die Telekom Baskets schon Vizemeister, dreimal verlor der Klub das Pokalfinale. So gut wie in diesem Jahr waren die Chancen lange nicht, diesen Fluch zu brechen.

Denn die Mannschaft läuft wie eine gut geölte Maschine, nur fünf Spiele gingen wettbewerbsübergreifend verloren, in der Liga zu Hause kein einziges.

„Wir sind in einer sehr guten Position, in der bestmöglichen Position in beiden Wettbewerben. Aber man braucht auch ein bisschen Glück“, so Iisalo. Der Finne, ein Glücksfall für den Verein, wurde in seiner zweiten Saison in Bonn zum zweiten Mal als BBL-Trainer des Jahres ausgezeichnet.

Am Freitag spielt Bonn im Halbfinale der Champions League gegen Gastgeber Unicaja Malaga, für Iisalo „die größten Favoriten mit dem Heimrecht“. Aber die Baskets hätten „eine gute Chance, die zu überraschen“. Gelingt ein Sieg, geht es Sonntag im Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena gegen Lenovo Teneriffa oder Hapoel Jerusalem um alles.

TJ Shorts als Hoffnungsträger

Egal, was passiert, Bonn reist am Montag zurück nach Hause. Am Dienstag ist dann eine ganz kurze Vorbereitung auf das BBL-Viertelfinale gegen die Niners Chemnitz angesagt, denn am Mittwoch steigt schon Spiel eins der Best-of-five-Serie. Die Umstände könnten für den Hauptrundensieger besser sein. „Es ist leider eine sehr schwierige Situation für uns“, sagte Iisalo, wollte aber nicht jammern: „Die Situation ist, wie sie ist. Wir werden die richtigen Lösungen finden.“

Musikstars um Helene Fischer beeinflussen BBL-Playoffs

Viel wird in den kommenden Wochen vom flinken TJ Shorts abhängen, der US-Amerikaner spielt bisher eine überragende Saison und wurde folgerichtig zum MVP der Liga gewählt. Bonn habe in dem Aufbauspieler „natürlich einen Closer. Wenn er den Ball hat, hat der Gegner ein bisschen Angst“, meint Iisalo.

Wenn Bonn in die Playoffs einsteigt, hat ALBA Berlin schon sein zweites Spiel. Der Meister eröffnet das Viertelfinale am Sonntag zu Hause gegen ratiopharm Ulm und ist neben dem FC Bayern der größte Titelkonkurrent.

Während sich die Berliner ebenso wie Bonn bislang konstant präsentierten, hatten die Münchner enorme Probleme. Verletzungssorgen prägten die Saison, es bleibt abzuwarten, ob der Pokalsieger das Double angreifen kann.