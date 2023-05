Darts: Die Wiederauferstehung von Gary Anderson, dem "Flying Scotsman"

Der zweimalige Weltmeister spielte in den vergangenen zweieinhalb Jahren immer weniger Turniere, es wurde stiller und stiller um den „Flying Scotsman“ - und schließlich schied er bereits in der 3. Runde bei der WM 2022 gegen Chris Dobbey aus.

Doch der 52-Jährige hat sich zum wiederholten Male zurückgekämpft und will in der Weltrangliste wieder oben angreifen.

„Ich genieße es wieder, Darts zu spielen. In den letzten drei Jahren war das überhaupt nicht der Fall. Dann wird es schwierig, etwas zu tun, was man nicht (mehr) mag. Aber das Training mit Ryan (Searle) hat mir wirklich Spaß gemacht. Er ist so ein toller Typ und auch ein toller Dartspieler. Ryan wird es weit bringen, er ist einfach unglaublich gut“, sagte Anderson.

Ehefrau und Searle helfen Anderson

Der 20 Jahre jüngere Engländer treibe Anderson an. „Wir spielen auch einfach nur Darts, jeden Montag- und Mittwochabend. Dann nehmen wir uns 1,5 Stunden Zeit und werfen 80-90 Legs gegeneinander. Am nächsten Tag bin ich etwas weniger glücklich, weil ich mich kaum bewegen kann, aber das ist es wert. Ich freue mich auch einfach wieder über eine hohe Platzierung oder auch nur einen Doppelsieg“, sagte Anderson.

Anderson: „Das habe ich gehasst“

„Ja, am Anfang hatte ich natürlich eine junge Familie. Ich habe in der Premier League gespielt, bei den großen Turnieren, bei den Floor Turnieren und auch auf der European Tour. Ich habe meine Kinder einfach nicht mehr gesehen, also habe ich diese Entscheidung getroffen. Ich wollte mehr Zeit mit ihnen verbringen, vor allem während und nach Corona“, erklärte der 52-Jährige seinen Verzicht auf die European Tour in den vergangenen Jahren.