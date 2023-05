Darmstadt mit nächstem Aufstiegs-Matchball

Ein Sieg in Hannover würde den Aufstieg garantieren © FIRO/FIRO/SID

Sein Team sehe sich trotz der Ausgangslage noch immer als "Jäger nach Punkten", führte Lieberknecht aus: "Neun Zähler sind in dieser Saison noch übrig. Die versuchen wir zu holen." Einen ersten Matchball hatten die Lilien am vergangenen Wochenende gegen den FC St. Pauli (0:3) liegen gelassen, nun können sie durch einen Erfolg bei Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) erneut mit einem Sieg aus eigener Kraft den Aufstieg perfekt machen.