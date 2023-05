FC Bayern: Tuchel lässt aufhorchen! "Können wir im Juni klären"

Bankdrücker Sané: "Fährt Achterbahn was seine Leistung angeht"

Der FC Bayern kann aus eigener Kraft deutscher Meister werden und im Fernduell mit Verfolger Borussia Dortmund am 32. Spieltag vorerst auf vier Punkte davonziehen.

„Das können wir alles im Juni klären“

Tuchel appellierte: „Es geht jetzt nur noch zusammen. Es ist jetzt ganz am Ende. Jeder muss seine persönliche Situation und seine persönlichen Wünsche hinten anstellen. Das können wir alles in der ersten Woche im Juni klären - aber nicht jetzt.“

Tuchel wartet bei Mané auf den Durchbruch

Und fügte an: „Bei Mané warten wir weiterhin alle nach wie vor ein bisschen auf den Durchbruch, darauf, dass der Knoten richtig platzt. Er wirkt, als wäre er kurz davor. Er hat immer wieder gefährliche Aktionen und gute Positionen. Es klemmt ein bisschen, aber alles in Ordnung. Wir haben die Qual der Wahl, was gut ist.“