Grillen für Obdachlose: Schalke-Coach Thomas Reis rührt mit Aktion

Reis vor Bayern-Duell: "Hört sich blöd an, aber…"

Mit seiner Ehefrau Carina grillte der 49-Jährige bei einer selbst bezahlten Malteser-Hilfsaktion in Gelsenkirchen am Donnerstagabend Würstchen und Gemüse für Obdachlose.

Reis grillt für Obdachlose

Zweieinhalb Stunden lang verköstigte Reis laut Bild-Zeitung rund 200 Bedürftige. „Ich fühle mich hier in der Stadt tierisch wohl und will einfach etwas zurückgeben. Natürlich verdient man auch mehr als ordentlich, da ist so eine Aktion einfach selbstverständlich“, sagte er.