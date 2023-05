Manager für die Handball-Nationalmannschaft? HBL-Boss und Hanning plädieren dafür

„Es wäre wünschenswert, wenn wir rund um die Nationalmannschaft noch einiges im Hinblick auf die nähere Zukunft optimieren könnten“, sagte Schwenker dem SID : „Es gibt die klare Forderung aus der Liga, dass sich die Nationalmannschaft so aufstellen sollte wie ein Bundesliga-Klub. Mit einem breiten Staff und einem gut vernetzten und kommunikativen Manager.“

Namen möglicher Kandidaten wollte der HBL-Boss nicht kommentieren. "Da gibt es Überlegungen, die allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nicht spruchreif sind", so Schwenker, der auf eine baldige Entscheidung drängt: "Wir sind alle an einer erfolgreichen EM interessiert, deswegen würde ich mir eine Entscheidung in den kommenden Wochen wünschen. Doch gut geht dabei vor schnell."