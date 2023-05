BVB-Star vor England-Abflug!

Seitdem kommt der zweifache Nationalspieler, der in der vergangenen Saison unter Marco Rose und zu Beginn der neuen Runde unter Edin Terzic bis zu seiner Schulterverletzung noch gesetzt war, gar nicht mehr zum Zug. In den letzten drei Spieltagen schaffte es der topfitte Techniker zur Überraschung vieler Fans und Mitspieler nicht mal mehr in den Kader.

Seine Qualitäten sind dennoch unbestritten, was viele Vereine im In- und Ausland schätzen. Mit einem bestimmten Verein soll Dahoud sogar schon sehr weit sein.

Dahoud absolvierte bereits Medizincheck

Am trainingsfreien Montag wurde der Mittelfeldspieler auf einem Linienflug von Düsseldorf nach London erwischt. Der Ex-Gladbacher absolvierte Anfang der Woche in der englischen Hauptstadt einen obligatorischen Medizincheck und soll vor einem Wechsel zu einem Premier-League-Klub stehen.

Unklar ist allerdings noch, um welchen Verein es sich handelt. Zuletzt waren Newcastle und Leicester am 27 Jahre alten Deutsch-Syrer interessiert. Auch ein Wechsel zu Brighton and Hove Albion könnte eine Option sein. Der dortige Trainer Roberto de Zerbi hält große Stücke auf den spielstarken Techniker und baggerte schon zu seiner Zeit in Italien bei US Sassuolo (2018 bis 2021) immer wieder an Dahoud.