UEFA dementiert Verlegung des Champions-League-Finals

Frankfurt am Main (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat einen Medienbericht über eine mögliche Verlegung des Endspiels in der Champions League wegen Sicherheitsbedenken zurückgewiesen. Das Finale werde „wie geplant am 10. Juni in Istanbul stattfinden“, teilte der Dachverband auf SID-Anfrage mit: „Wir haben keinen weiteren Kommentar.“