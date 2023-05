Anzeige

Unruhen in der Türkei: Verliert Istanbul das Champions-League-Finale? Wird das CL-Finale verlegt?

Anfang Juni steigt in Istanbul das Finale der Champions League. Aktuell soll die UEFA aber bereits über eine Verlegung des Endspiels in ein anderes Land diskutieren.

Kommt am Ende doch wieder alles ganz anders?

Bereits 2020 und 2021 sollte das Champions-League-Finale in Istanbul ausgetragen werden. Aufgrund der Coronapandemie wurden beide Partien schlussendlich aber in Portugal, genauer gesagt in Lissabon und Porto ausgetragen.

Nun könnten sich die Geschehnisse wiederholen, mit dem Unterschied, dass dieses Mal nicht Covid-19 für eine Verlegung ursächlich wäre. So gibt es laut Daily Mail bei der UEFA Überlegungen, das Endspiel der Königsklasse erneut in Portugal auszutragen, sollte es nach den Präsidentschaftswahlen in der Türkei zu Unruhen kommen.

Zur Erklärung: In aktuellen Umfragen liegt Machthaber Recep Tayyip Erdogan rund fünf Prozentpunkte hinter seinem Hauptherausforderer Kemal Kilicdaroglu. Wahlbeobachtern zufolge könnte vieles auf eine Stichwahl hindeuten.

Steigt das Champions-League-Finale nicht in Istanbul?

Diese würde am 28. Mai stattfinden und damit nicht einmal zwei Wochen vor dem am 10. Juni geplanten CL-Finale im Atatürk-Stadion in Istanbul.

Mögliche Unruhen könnten eine späte Entscheidung der UEFA für eine Verlegung notwendig machen, auch wenn die Verantwortlichen dies eigentlich vermeiden wollen.