Eishockey WM 2023: Kanada & Finnland mit schwierigem Auftakt - live im TV, Stream & Ticker

Die Eishockey-WM in Finnland und Lettland startet am Freitag mit absoluten Top-Spielen. Neben der deutschen Mannschaft steigen auch die WM-Finalisten direkt ins Turnier ein.

So steigen am Freitag nicht nur die beiden Gastgeber Finnland und Lettland in das Turnier, auch weitere Top-Nationen sind am ersten WM-Spieltag gefordert.