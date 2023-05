DEB-Team - Kader zur Eishockey-WM 2023: Aufgebot der deutschen Mannschaft zur WM

„Eine ganz wichtige Verstärkung - offensiv wie defensiv“, schwärmt SPORT1- Experte Rick Goldmann: „Er hat auch in dieser NHL-Saison zu den 30 punktbesten Verteidigern gehört.“

Eishockey-WM: DEB-Team mit acht Debütanten

Insgesamt geht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mit acht Debütanten in die WM in Finnland und Lettland . Der prominenteste WM-Neuling im 25-köpfigen Kader des neuen Bundestrainers Harold Kreis ist Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm .

„Es war an der Zeit, dass ich endlich für die Nationalmannschaft spiele. Ich habe es mir schon lange auf die Liste geschrieben“, erklärt der Center der San Jose Sharks im SPORT1 -Interview.

Sturm hatte in den vergangenen Jahren wegen der NHL-Playoffs nicht zur Verfügung gestanden. Zuvor hatte er wegen der Abschlussarbeiten am College in den USA abgesagt.