Der Letzte der Tiki-Taka-Generation: Barca-Legende Busquets sagt adiós

Nach 18 Jahren verlässt Klub-Ikone Sergio Busquets den FC Barcelona. Eine Hommage an den katalanischen Titelhamster, an den vielleicht letzten der Generation Tiki Taka.

Busquets schloss sich 2005 als 17-Jähriger der Nachwuchsakademie der Blaugrana an, gewann in zwei Jahren drei Titel und debütierte 2007 unter dem damals unbekannten Jugendcoach Pep Guardiola für die Zweitvertretung Barcas.

Guardiola schwärmt: „Wenn es brenzlig ist, wird er da sein“

Doch der Wert des Sechsers war nicht etwa an diesen Statistiken zu bemessen, vielmehr hielt er seinen Vorderleuten Xavi, Andres Iniesta, Lionel Messi und Co. den Rücken frei, zog die Strippen im zentralen Mittelfeld.

Busquets - der beste defensive Mittelfeldspieler der Geschichte?

Dass die öffentliche Wahrnehmung bei Busquets extrem unterschiedlich ausfällt, liegt einerseits an seinen überschaubaren Werten - 18 Tore und 45 Vorlagen in 719 Pflichtspielen für Barca -, andererseits an seiner Unscheinbarkeit, denn der mittlerweile 34-Jährige war nie ein Lautsprecher, obgleich er mannschaftsintern früh zu den Anführern gehörte.

Was auch sein ehemaliger Mitspieler und heutiger Trainer nur bestätigen kann: „Ohne Busquets hätten Barcelona und Spanien nie erreicht, was wir erreicht haben“, erklärte einst Xavi.

Die essenzielle Stütze und das taktgebende Herz der Zentrale

So wurde der großgewachsene Katalane in Kürze zum Stamm- und Schlüsselspieler, was sich bis heute nicht geändert hat, obwohl Guardiola seit mehr als zwölf Jahren nicht mehr Trainer in Barcelona ist.