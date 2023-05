Eishockey-WM 2023: Die Fragezeichen im DEB-Team und vor welchen Teams Goldmann warnt

Eishockey-WM: Die größten Fragezeichen bei Deutschland

Rick Goldmann stand in seiner Karriere 128-mal für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Eis und nahm dabei u.a. zwei Mal an Olympischen Spielen und sieben Mal an Weltmeisterschaften teil. In der NHL kam der Verteidiger für die Ottawa Senators zum Einsatz, außerdem absolvierte er 500 DEL-Spiele u.a. für die Adler Mannheim, den ERC Ingolstadt und die Iserlohn Roosters. Nach seiner Profi-Laufbahn wurde er 2011 in die Hall of Fame des deutschen Eishockeys aufgenommen. Bereits seit 2008 begleitet Goldmann die Eishockey-Übertragungen als Experte für SPORT1 (vormals DSF). In dieser Rolle absolviert er in diesem Jahr an der Seite von Kommentator Basti Schwele und Moderatorin Jana Wosnitza damit bereits seine 15. Weltmeisterschaft in Folge.