3. Liga: Erster Aufstiegs-Matchball für Elversberg

Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg kann bereits am drittletzten Spieltag den historischen Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga perfekt machen. Das Gastspiel bei der zweitplatzierten U23 des SC Freiburg am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) ist der erste von drei Matchbällen. „Natürlich ist man angespannt, weil wir wissen, um was es geht“, sagte Torhüter Nicolas Kristof im Saarländischen Rundfunk: „Wir können Riesiges leisten.“