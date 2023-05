Marko zu AlphaTauri: "Weiterhin im Besitz von Red Bull"

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko hat sich zur Zukunft des Formel-1-Schwesterteams AlphaTauri geäußert und einen möglichen Verkauf ausgeschlossen. "Nach internen Überlegungen, was und wie man es machen will, haben wir uns dafür entschieden, dass AlphaTauri weiterhin im Besitz von Red Bull bleibt", sagte Marko im Interview mit RTL/ntv und sport.de: "Aber es wird näher an Red Bull Racing herangerückt."