FC Bayern: "Tabula rasa" - Michael Rummenigge rechnet mit Riesenumbruch

Michael Rummenigge glaubt an große Veränderungen beim FC Bayern im Sommer. Auch über die Meisterchancen des BVB spricht er.

Bei den Münchnern koche „alles schnell hoch. Aber ich bin sicher, dass wir nächstes Jahr wieder einen anderen FC Bayern sehen“, ergänzte Rummenigge (59): „Einen neuen, der wieder in die Spur kommt. Schatulle auf, alles auf null.“

„Die Allianz Arena wird belagert sein“

Seinem Bruder Karl-Heinz, bis 2021 Vorstandschef, habe er neulich gesagt: „In knapp 20 Jahren hat es nicht eine Diskussion über eine mögliche Ablöse von ihm oder Uli Hoeneß gegeben. Da herrschte Empathie, mia san mia. Warum das jetzt nicht mehr so ist, kann ich nicht beantworten, aber es gilt, das zu erforschen“, sagte Michael Rummenigge.

Deshalb sei er sicher, dass der Ausgang der Aufsichtsratssitzung am 30. Mai „noch offen ist. Die Allianz Arena wird belagert sein an diesem Dienstag, da wird es Sondersendungen in der ARD geben“, sagte Rummenigge mit einem Lachen. Es wird seit Wochen über eine Ablösung von Boss Oliver Kahn spekuliert.