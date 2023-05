Stroot bleibt gelassen: Nicht „schwitzend auf dem Sofa“

Trainer Tommy Stroot von den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg verfolgt die Spiele von Titelkonkurrent Bayern München sehr entspannt. „Ich werde genauso auf dem Sofa sitzen wie sonst auch“, sagte der 34-Jährige mit Blick auf das Duell der Bayern gegen den Vierten TSG Hoffenheim am Freitag: „Ich habe ja keinen Einfluss darauf. Ob ich Daumen drückend oder schwitzend auf dem Sofa sitze, wird keinen Einfluss auf das Spiel haben. Ich bin nur in der Beobachterrolle.“

Es gebe noch "drei Spieltage, an denen die Bayern was liegen lassen können", führte Stroot aus: "Wir wissen, dass wir die Möglichkeiten haben, alle drei verbleibenden Spiele für uns zu entscheiden. Diesen Akzent können wir setzen, ansonsten sind wir in einer Abhängigkeit." Dass sein VfL am Sonntag (13.00 Uhr/MagentaSport, NDR und HR) in der Nachlegerrolle sei, sei "kein Problem. Es ändert nicht die Herangehensweise, man denkt nicht mehr nach als sonst."