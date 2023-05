Kopftreffer in Rom! Leverkusen-Fan bei Europa-League-Spiel verletzt

Beim Europa-League-Halbfinale in Rom verletzt sich ein Leverkusen-Fan. Die Frau wird von einer Flasche am Kopf getroffen, sinkt zu Boden. Ordner und Krankenhelfer sind zur Stelle.

Beim Europa-League-Halbfinale in Rom ist ein Fan von Bayer Leverkusen verletzt worden.

Nach SPORT1 -Informationen wurde eine Frau nach der Pause mit einer Flasche am Kopf getroffen und sank zu Boden.

Auch Pyro-Technik eingesetzt

Die Flasche war aus dem Nebenblock gekommen, wo sich die Fans der AS Rom aufhielten. Schon zuvor hatten diese Gegenstände in den Gästeblock geworfen.

Leverkusen verlor das Spiel mit 0:1 gegen die AS Rom. Das Rückspiel findet am 18. Mai in Leverkusen statt.