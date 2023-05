Conference League: West Ham und Kehrer mit Comeback-Sieg

Tijjani Reijnders (41.) brachte die Gäste, die vom ersten internationalen Finale seit 1981 (damals UEFA-Cup) träumen, in Führung. Said Benrahma per Foulelfmeter (67.) und Michail Antonio (76.) drehten das Spiel zugunsten der Londoner, die im letzten Jahr in der Vorschlussrunde der Europa League am späteren Titelträger Eintracht Frankfurt gescheitert waren.