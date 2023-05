Verletzungsschock für Bayer Leverkusen im Europa-League-Halbfinale bei der AS Rom

Leverkusen-Profi Odilon Kossounou verletzt sich im Europa-League-Halbfinale bei der AS Rom, muss noch vor der Pause ausgewechselt werden. Trainer Xabi Alonso stellt um.

Verteidiger Odilon Kossounou ist im Europa-League-Halbfinale bei der AS Rom nach einem Zweikampf im eigenen Strafraum zu Boden gegangen. Der 23-Jährige fasste sich an den Oberschenkel, musste behandelt werden.

Kurz darauf war klar: Für Kossounou ging es nicht weiter. Der Leverkusen-Profi aus der Elfenbeinküste wurde in der 36. Minute beim Stand von 0:0 für Mitchel Bakker ausgewechselt.

Bayer-Coach Xabi Alonso stellte im selben Zuge um: Bakker rückte nach links in die Fünferkette. Piero Hincapié ging auf die rechte Innenverteidiger-Position, auf der zuvor Kossounou gespielt hatte.

Leverkusen verlor das Hinspiel in der italienischen Hauptstadt mit 0:1 und braucht in der eigenen Arena in einer Woche einen Sieg zum Einzug ins Finale.