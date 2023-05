Europa League: Bizarre Schiedsrichter-Szene bei Leverkusen-Spiel

Beim Halbfinal-Duell von Bayer Leverkusen bei der AS Rom sorgt der Schiedsrichter für Verwunderung. Michael Oliver läuft zunächst mit einer Kamera auf der Brust auf.

Beim Halbfinal-Hinspiel der Europa League von Bayer Leverkusen bei der AS Rom lief Schiedsrichter Michael Oliver mit einer Kamera auf der Brust auf. Der englische Referee trug einen Gurt am Oberkörper, an der eine GoPro angebracht war.