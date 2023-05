Eintracht Frankfurt: Zurück zum BVB? Knauff-Entscheidung gefallen

Die Kaderplanungen für die kommende Saison nehmen bei Eintracht Frankfurt weiter an Fahrt auf. Der feste Wechsel von Ansgar Knauff nimmt konkrete Formen an. Nur noch die Einigung mit Borussia Dortmund fehlt.

Durchbruch für Eintracht Frankfurt in den Gesprächen mit Ansgar Knauff.

Wie SPORT1 weiß, hat sich der 21-Jährige klar zu den Hessen bekannt. Der U21-Nationalspieler will trotz einer insgesamt schwierigen Saison bei der Eintracht bleiben und wieder an seine starken Leistungen als Europa-League-Held anknüpfen.

Eine Rückkehr zu Borussia Dortmund kommt für ihn trotz eines bis 2024 laufenden Vertrags nicht mehr infrage, Knauff sieht seine Zukunft in der Main-Metropole.

Knauff-Bekenntnis hilft Eintracht bei der Kaderplanung

Das Knauff-Bekenntnis hilft enorm bei der Kaderplanung. Jetzt müssen sich die Frankfurter und der BVB noch auf eine Ablösesumme einigen. Krösche hofft darauf, eine Summe in Höhe von rund fünf Millionen Euro auszuhandeln.

Der angestrebte Knauff-Verbleib ist ein klares Zeichen für die Transferpolitik der Zukunft. Die Eintracht will mit dem kommenden Trainer, der Dino Toppmöller heißen könnte , wieder verstärkt auf die junge Garde setzen.

Schwierige Saison für den Europa-League-Helden

In der Rückserie kam Knauff allerdings kaum noch an Aurelio Buta vorbei, der nach einjähriger Verletzung beinahe komplett durchspielte – auch wenn dieser zuletzt etwas müder wirkte.

Keine einfache Situation also für den Europa-League-Helden im Dress der Frankfurter. Die Angst vor einem Fehler ließ ihn verkrampfen, der Mut kam abhanden, die mutigen Vorstöße wurden seltener.

Stattdessen patzte er in gewissen Situationen und fing an, mit sich zu hadern. 1.620 Spielminuten in drei Wettbewerben waren nicht sein Anspruch.