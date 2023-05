Anzeige

Conference League: Halbfinale heute LIVE! Florenz vs. Basel, Alkmaar vs. West Ham im TV, Stream & Ticker Conference-League-Halbfinale: Alle Infos

In der Conference League stehen die Halbfinal-Hinspiele an. Wer wird Nachfolger der AS Rom? Und wo werden die Spiele übertragen?

Wer krönt sich zum zweiten Champion der Conference League?

Am Donnerstag stehen die Halbfinal-Hinspiele des in der vergangenen Saison neu eingeführten UEFA-Wettbewerbs auf dem Programm. Noch sind vier Teams im Rennen um die Nachfolge der AS Rom, die sich den Premieren-Titel gesichert hatte. Wer zieht ins Finale ein, das in diesem Jahr in Prag stattfindet?

Mit der AC Florenz ist auch noch ein italienischer Vertreter im Rennen. Das Team aus der Toskana trifft am Donnerstag auf den FC Basel. Florenz, Achter in der Serie A, zeigte sich im bisherigen Wettbewerb äußerst stark. Die (am Ende bedeutungslose) Niederlage im Viertelfinal-Rückspiel gegen Lech Posen war die erste nach zuvor neun Siegen in Folge im Wettbewerb für das Team um Ex-Bundesliga-Star Luka Jovic.

So können Sie die Conference League verfolgen:

TV: -

Stream: RTL+

Deutlich knapper ging es bei den Baslern zu. Das Team von Interimstrainer Heiko Vogel setzte sich im Viertelfinale erst nach Verlängerung gegen die OGC Nizza durch, das Achtelfinale gegen Slovan Bratislava ging sogar bis ins Elfmeterschießen. Favorit in diesem Duell dürften die Italiener sein.

Conference League heute: Florenz vs. Basel, Alkmaar vs. West Ham

Im anderen Spiel des Abends trifft der AZ Alkmaar auf West Ham United. Die Niederländer, im vergangenen Jahr immerhin Achtelfinalist, messen sich mit dem Halbfinalisten der vergangenen Europa-League-Saison. Die „Hammers“, die sich in der Premier League im Abstiegskampf befinden, verloren in der Runde der letzten vier gegen den späteren Champion Eintracht Frankfurt.

Alkmaar setzte sich in einem packenden Viertelfinal-Duell erst nach Elfmeterschießen gegen den RSC Anderlecht sein. West Ham verlor in dieser Conference-League-Saison noch überhaupt kein Spiel, im Viertelfinale hatte es das Team von David Moyes ebenfalls mit einem Gegner aus Belgien zu tun. In der Liga feierten die Londoner zuletzt einen 1:0-Achtungserfolg gegen Manchester United.