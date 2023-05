Prominente NBA-Söhne: James & Rodman spielen für USC

Der University of South California gelingt ein absoluter Coup. Sie holen gleich zwei hochtalentierte Spieler, deren Väter in der NBA Legenden sind.

Das Basketball-Team von der University of South California, kurz USC, wird in der nächsten Saison prominent besetzt sein.

So wird auch DJ Rodman, Zögling von NBA -Legende Dennis Rodman, ab Sommer das Trikot der Trojans tragen. Das verkündete der 22-Jährige auf seinem Instagram-Kanal.

NBA: Sonderregel macht Rodman-Wechsel möglich

Dabei will der Forward in seinem letzten College-Jahr nochmal sein Potenzial unter Beweis stellen. In den vergangenen vier Jahren lief er für Washington State auf und legte durchschnittlich 9,6 Punkte sowie 5,8 Rebounds auf.