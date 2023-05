Giro: Ackermann verpasst Sprintsieg - Sorgen um Evenepoel

Beim Massensprint des 162 km langen, anspruchsvollen Teilstücks mit Start und Ziel in Neapel landete der 29-Jährige aus Kandel auf Rang drei, der Etappensieg ging an Mads Pedersen (Trek-Segafredo) vor Jonathan Milan (Bahrain-Victorious).

"Ich will meine Etappe hier beim Giro gewinnen", sagte Ackermann nach dem Rennen bei Eurosport: "Ich werde weiter kämpfen."

Sorge um Evenepoel

Weltmeister und Topfavorit Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) landete auf Rang 41 und hat in der Gesamtwertung weiter 28 Sekunden Rückstand auf Leknessund. Der 23-Jährige stieg nach seinen zwei Stürzen am Vortag trotz "einigen Schmerzen im Rücken" und "einigen großen Prellungen" aufs Rad, laut Teamarzt hat der Belgier ein Muskelhämatom und eine Verletzung am Kreuzbein.