DOSB sieht Visa-Diskussion „kritisch“

Der DOSB habe diese Bedenken in einem Schreiben an die Sportministerkonferenz zum Ausdruck gebracht, nun hoffe er auf eine ausgewogene Beschlussfassung im Sinne des Sports. „Wir sehen in anderen gesellschaftlichen Bereichen, wie z.B. in der Kultur, dass eine Teilnahme russischer und belarussischer Staatsbürger*innen an Veranstaltungen möglich ist - auch in Deutschland. Das müssen wir aushalten und unsere gegenteilige Meinung weiter vertreten“, so Burmester.