Formel 1: Red Bull will Punkte-Polster ausbauen

Red Bull will nach dem erfolgreichen Start in die neue Formel-1-Saison nicht nachlassen und sich ein noch größeres Polster für die zweite Jahreshälfte erarbeiten.

„Wir haben Restriktionen in der Windkanalzeit. Mitte der Saison oder im zweiten Drittel könnte es passieren, dass die Konkurrenz zu uns aufschließt, wenn sie gut arbeiten. Deshalb ist es unser Ziel, in dieser Phase so viele Punkte wie möglich einzufahren“, sagte Motorsportberater Helmut Marko im Interview mit RTL/ntv und sport.de.

Perez, so der 80-jährige Österreicher, habe definitiv eine Zukunft bei Red Bull. „Checo hat einen Zweijahresvertrag unterschieben und der beinhaltet auch 2024. Mit der Leistung, die er abliefert, spricht nichts dagegen - im Gegenteil. Er hat eine unglaubliche Anhängerschaft in Mexiko, aber auch in anderen Bereichen von Südamerika“, sagte er. Red Bull habe eine der „stärksten Fahrerpaarungen“ in der Motorsport-Königsklasse.