VfB gegen Leverkusen ohne Mavropanos

Konstantinos Mavropanos wird dem VfB Stuttgart im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga zumindest im Spiel am Sonntag gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/DAZN) nicht zur Verfügung stehen. Der Abwehrspieler laboriert an einem Muskeleinriss im Schienbein. "Der Verlauf ist aber gut", sagte Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag, er sei "vorsichtig optimistisch", dass Mavropanos eine Woche später bei Mainz 05 wieder eine Option sein könne.

Darüber hinaus plagt sich Dan-Axel Zagadou wiederholt mit gelegentlichen Problemen an der Patellasehne herum, so auch am Mittwoch, wie Hoeneß berichtete. Am Donnerstag aber habe der Verteidiger schon wieder trainieren können. Zagadou sei für ihn "ein wichtiger Spieler".