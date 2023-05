Altmaier kämpft sich in Rom in Runde zwei

Beim ATP-Masters in Rom feiert Daniel Altmaier einen Erfolg und steht damit in der nächsten Runde.

Daniel Altmaier hat sich beim ATP-Masters in Rom in die zweite Runde gekämpft. Der 24-Jährige aus Kempen setzte sich in seinem Erstrundenduell am Donnerstag gegen Lokalmatador Giulio Zeppieri 7:6 (7:3), 4:6, 6:0 durch und bestätigte seine gute Form.