Eintracht Frankfurt: Glasner entschuldigt sich nach Wut-Ausbruch und äußert sich erstmals nach seinem Aus

Bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Mainz trat er erstmals nach der Verkündung in Erscheinung und entschuldigte sich zunächst für seinen Wutausbruch von der vergangenen Woche.

Im Mittelpunkt stand Glasners Aus bei der Eintracht, zu dem er angab, sich nach der Saison erst äußern zu wollen. Weiter betonte er, dass er sich aktuell „im Tunnel“ befinde und alles dem Ziel „Eintracht Frankfurt nach Europa“ unterordne. Weiter sprach er noch über seine Sperre nach seiner Roten Karte gegen Hoffenheim, den Umgang mit Frankfurts Sieglos-Serie und den Glauben an seine Spieler.

+++ Glasner über Lindström +++

„Er war neun Wochen verletzt und ist jetzt eben noch nicht ganz schmerzfrei. Er ist noch nicht so frei, im Kopf auch noch ein bisschen bei seiner Verletzung. Dadurch bringt er noch nicht 100% seiner Stärken auf den Platz.“

+++ Glasner über den Umgang mit der Sieglos-Serie +++

„Mich macht die Mannschaft zuversichtlich. Es ist uns jetzt sehr lange nicht gelungen, insbesondere auswärts. Zuhause sind wir unbesiegt. Das Vertrauen in die Mannschaft und in die Spieler habe ich nicht verloren. Ich weiß, dass diese Jungs alles geben, um den Turnaround zu schaffen. Das gibt mir Zuversicht.“

+++ Hat Frankfurt Glasner emotionaler gemacht? +++

+++ Glasner ist im Tunnel +++

„Wie gesagt: Ich bin im Tunnel. Ich nehme nicht wahr, was links und rechts ist. Ich versuche mich medial auszuklinken. Alles was man dazu liest: Da sagt man, das berührt mich nicht, aber es hat trotzdem immer einen Einfluss. Ich versuche alles dem Ziel „Eintracht Frankfurt nach Europa“ unterzuordnen. Ich versuche, da ganz wenig mitzubekommen.“

+++ Glasner über Bedeutung des Mainz-Spiels +++

„Es ist unsere Aufgabe, das jetzt hinzubekommen. Es geht darum, alles zu mobilisieren, damit wir diese Saison hervorragend zu Ende bekommen. Am besten krönen wir das mit einem Pokalsieg, aber das ist noch lange weg. Ganz wichtig wird das Mainz-Spiel, dann haben wir die hinter uns. Wir haben es in der eigenen Hand, einen Platz nach vorne und einen Platz näher an die internationalen Plätze zu kommen.“