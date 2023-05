Schütze Walter beim Weltcup in Baku Dritter

Frankfurt am Main (SID) - Schütze Robin Walter hat beim Weltcup in Baku sein drittes Einzelpodest der Karriere geholt. Der 23-Jährige kam in einem engen Finale mit der Luftpistole auf Rang drei. „Ich hatte nicht mehr mit einer Medaille gerechnet, da das Finale eigentlich nicht so toll war mit den ganzen Neunern und der Acht“, sagte der Doppel-Europameister des Vorjahres: „Aber irgendwie hat es ja trotzdem gereicht.“