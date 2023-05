Über 180 Universitäten starten in ihren eSports-Sommer!

Der Wintersplit der Amazon UNIVERSITY Esports Saison 2022/23 geht in die letzte Phase. Insgesamt nahmen 185 Universitäten am Wettbewerb teil. Zum vierten Mal haben jede Woche Hunderte von Studenten im Geist der Gemeinschaft und des Wettbewerbs teilgenommen, um die besten Teams in einer Reihe von Disziplinen zu ermitteln, darunter League of Legends, VALORANT, Teamfight-Tactics, Rocket League und Clash Royale.