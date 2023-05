Alonso-Wechsel? Bayer-Boss wird deutlich! Carro schiebt Wechsel von Wirtz den Riegel vor

Diesen Spekulationen schiebt nun Fernando Carro einen Riegel vor. „Er hat bei uns einen Vertrag bis 2024. Er ist glücklich hier und wir sind glücklich mit ihm. Wir arbeiten gerne zusammen, und ich bin sicher, dass wir auch in der nächsten Saison mit ihm zusammenarbeiten werden“, erklärte der Bayer-Boss bei der spanischen Zeitung AS .

Carro schiebt Wirtz-Wechsel ein Riegel vor

Einen Wechsel des Top-Talents wird es in diesem Jahr laut Carro aber definitiv nicht geben. „Er wird vorerst bei uns bleiben. Er weiß, was er hier hat und wie wichtig wir für ihn und seine Entwicklung sind. Es gibt Interesse von mehreren Vereinen, aber sie wissen, dass wir nicht verkaufen werden“, erläuterte Carro.

„Niemand hat mit mir gesprochen“, antwortete er auf die Spekulationen und verwies auf die unterschiedlichen Rollen. So ist der Geschäftsführer in Leverkusen für alle Themen zuständig, während er bei Barca nur Sportdirektor sein würde. Deswegen habe er „kein Interesse an dieser Position und ich sehe mich auch nicht in dieser Position“.