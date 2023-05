"Schwere Zeit mit seinem Körper" - Berater verrät Details zur Bale-Absage an Wrexham

Emotionaler Abschied! Bale hängt Fußballschuhe an den Nagel

Der walisische Klub Wrexham, die mit Rob McElhenney und Rob Reynolds über zwei prominente Besitzer verfügen, wollte den größten Star des Landes in die vierte Liga locken. Doch Gareth Bale sagte den Walisern ab, der einstige Real-Star kehrt nicht aus seinem Ruhestand zurück.

„Er hat alles erreicht, was er erreichen wollte - er hat für Wales bei der Weltmeisterschaft auf höchstem Niveau gespielt, was er wirklich wollte, und ich denke, er wusste, dass sein Körper dem nicht mehr gewachsen war. Er hatte in den letzten Jahren eine schwere Zeit mit seinem Körper“, erklärte Barnett weiter.