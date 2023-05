Basler: "Gespannt, wie lange Kimmich noch Ecken schießen darf"

Und bitteschön! Die Top 5 Assists am 30. Bundesliga-Spieltag

Mario Basler und Manni Bender prangern die Eckbälle der heutigen Bundesliga-Generation an. Der SPORT1-Experte hat es vor allem auf Joshua Kimmich abgesehen.

Der FC Bayern benötigte in dieser Saison bislang laut kicker über 30 Ecken für einen Treffer - und liegt mit dieser Statistik nur im Mittelfeld der Bundesliga.

Die Ausführungen dieser Ecken obliegt in der Regel Joshua Kimmich - doch der Mittelfeldstar bringt sie, so ist das Gefühl vieler Beobachter, häufig nicht wirklich gefährlich vor den gegnerischen Kasten.

Der Ex-Bayern-Profi fügte, auch mit Blick auf die Freistöße von der Seite, an: „ Es ist komplett enttäuschend, wie die geschossen werden. Da passiert viel zu wenig. Ich sitze bei den Spielen auf der Couch und wundere mich nur.“

Manni Bender: „Die Spieler trauen sich nicht mehr“

Der SPORT1-Experte, der in seiner aktiven Zeit nicht weniger als sieben Freistöße in einer Saison direkt verwandelte, mokierte sich generell über schwach ausgeführte Standards in der Bundesliga, da diese häufig zu hoch und ohne den nötigen Druck ausgeführt würden.