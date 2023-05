Schmid über Deutschland-Duell: "Das ist einfach genial"

Am 10. Januar sollen mehr als 50.000 Fans in der Düsseldorfer Arena für einen Zuschauer-Weltrekord sorgen - die Kulisse, so hofft Schmid, soll auch die Eidgenossen anstacheln. "Für uns ist das fantastisch. Dem Schweizer Handball kann nichts Größeres passieren, als in Düsseldorf gegen Deutschland das Eröffnungsspiel einer Europameisterschaft vor 50.000 Zuschauern zu bestreiten", sagte der 39-Jährige.