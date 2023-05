Schalkes Langer über Reis: „Extrem gutes Gespür“

Langer betonte vor den entscheidenden Wochen zudem die Bedeutung der Schalker Fans, deren Unterstützung ihm "unglaublich viel" bedeute. In der Rückrundentabelle belegen die Knappen den achten Platz. "Diesmal wussten wir vom ersten Moment an, dass es eine schwierige Saison wird und wir auch mal ein paar Spiele hintereinander verlieren werden", sagte der Österreicher.

Langer äußerte sich in dem Zusammenhang auch zu den Vorfällen rund um den Abstieg 2021. "Für uns war das insgesamt eine schlimme Situation - aber auch für die Fans, weil sie wegen der Corona-Beschränkungen monatelang nicht ins Stadion durften. Es ist klar, dass sich deshalb Wut aufstaut. Die Vorkommnisse nach dem Bielefeld-Spiel rechtfertigt das in keinster Weise. Ich bin mir aber sicher, dass das mit Fans im Stadion nicht passiert wäre", sagte er. Fans der Königsblauen hatten damals die Mannschaft bei der Ankunft am eigenen Stadion attackiert.